В Томской области 12 человек умерли и пострадали в ДТП

Авария с тремя автомобилями случилась недалеко от города Стрежевой в Томской области. В результате один человек погиб, 11 пострадали.

Вечером 9 июля на 10-м км дороги «Стрежевой-Нижневартовск» Honda CR-V под управлением 45-летней местной жительницы выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилями «ВАЗ 2110» и Nissan Tiida. 31-летняя женщина за рулем Nissan умерла на месте. Четырех пострадавших отправили в больницу, еще семи оказали помощь на месте и отпустили долечиваться амбулаторно, сообщили в УМВД по региону.

По данным областного минздрава, трое взрослых со множественными травмами находятся в реанимации Стрежевской горбольницы. Один ребенок остается под присмотром врачей в Нижневартовской окружной детской больнице. Среди пострадавших есть еще трое детей.

В отношении 45-летней женщины-водителя Honda CR-V возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

В Волгоградской области четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения «ВАЗ-21099» и «Лада Ларгус».

Томск, Наталья Рязанова

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