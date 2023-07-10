В Воронеже сильный ветер повалил более 50 деревьев и повредил 11 автомобилей

В Воронеже оценивают ущерб из-за шквалистого ветра и дождя. Свыше 50 деревьев были повалены, 11 автомобилей получили повреждения. Об этом сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Непогода обрушилась на Воронежскую область в минувшие выходные. В результате без света остались жители населенных пунктов в пяти районах области, а также пригородов Воронежа. Аварийные бригады оперативно восстановили энергоснабжение.

«В ЕДДС города Воронежа 9 июля поступило 53 заявки об упавших и аварийных деревьях. В частности, воронежцы сообщали о деревьях, упавших на провода (17 заявок), на проезжую часть (7 деревьев), на автомобили (11 деревьев), наклонившихся на другое дерево (2) и других», – говорится в сообщении.

До утра понедельника было отработано 15 заявок об упавших деревьях, еще в семи случаях помощь экстренных служб не потребовалась. Информации о пострадавших в результате непогоды пока не поступало.

Воронеж, Зоя Осколкова

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