На Алтае автобус врезался в грузовой состав

Пассажирский автобус и грузовой состав столкнулись на перегоне Панкрушиха-Урываево в Алтайском крае. В результате один человек погиб, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Авария произошла около 05:00 часов 11 июля. В салоне автобуса находился только водитель, пассажиров не было. Мужчина сильно пострадал при столкновении, и несмотря на усилия бригады скорой помощи пострадавший умер по пути в больницу.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что из-за инцидента задержек в движении пассажирских поездов не было. Ведомство начало проверку того, как исполнялись нормы о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сибирская транспортная полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

В Севастополе грузовик столкнулся с локомотивом. Водитель пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, и его сбило поездом.

Барнаул, Наталья Рязанова

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