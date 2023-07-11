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Вторник, 11 июля 2023, 09:40 мск

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Камчатский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4 км

Скриншот видео Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Вулкан Эбеко на Камчатке выбросил пепел на высоту около четырех километров, сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

«11 июля 2023 года в 15:54 (время Камчатское), вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4000 м над уровнем моря», – говорится в сообщении.

По данным Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН, высота выброса составила 3,5 км. Шлейф пепла отнесло на восток более чем на пять километров.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области уточнили, что выброс не создал угрозы для жителей Северо-Курильска, который находится в семи километрах от вулкана.

«Пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», – пояснили в МЧС.

В апреле расположенный на острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4,5 км над уровнем моря. Это стало подовом для предупреждения об опасности полетов вблизи вулкана.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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