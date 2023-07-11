Камчатский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4 км

Вулкан Эбеко на Камчатке выбросил пепел на высоту около четырех километров, сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

«11 июля 2023 года в 15:54 (время Камчатское), вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4000 м над уровнем моря», – говорится в сообщении.

По данным Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН, высота выброса составила 3,5 км. Шлейф пепла отнесло на восток более чем на пять километров.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области уточнили, что выброс не создал угрозы для жителей Северо-Курильска, который находится в семи километрах от вулкана.

«Пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», – пояснили в МЧС.

В апреле расположенный на острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4,5 км над уровнем моря. Это стало подовом для предупреждения об опасности полетов вблизи вулкана.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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