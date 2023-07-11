В Самаре на детей упало дерево, один мальчик в больнице

Дерево упало на девятилетнего мальчика на детской площадке в одном из дворов Самары. Ребенка отвезли в больницу, а правоохранители занялись проверкой инцидента.

Вечером 10 июля дерево рухнуло на детскую площадку, где играл ребенок. Мальчика с травмами отвезли в больницу. Управление Следственного комитета по региону начало доследственную проверку и выясняет причины ЧП, сообщили в ведомстве.

Прокуратура взяла ход проверки на контроль и начала оценку действий должностных лиц, ответственных за содержание территорий. Ведомство также выясняет обстоятельства инцидента 9 июля, когда дерево упало на женщину с девятилетним сыном.

В Саратове упавшее дерево насмерть задавило двух человек, в их числе одного ребенка. Еще двое детей получили травмы и попали в больницу.

Самара, Наталья Рязанова

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