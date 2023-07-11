В Непале разбился вертолет с туристами

Вертолет с иностранными туристами пропал около Эвереста в Непале. Три часа спустя нашли обломки транспорта и тела пяти погибших, передает NDTV.

Вертолет местной авиакомпании Manang Air с пятью гражданами Мексики вскоре после взлета перестал выходить на связь и пропал с радаров. Борт направлялся в Катманду. На поиски отправили два вертолета и группу спасателей. Погода ухудшилась, и машинам пришлось вернуться на базу, но пешая группа продолжила поиски.

Примерно три часа спустя спасатели сообщили, что нашли обломки вертолета и тела пяти погибших. Их личности устанавливаются. На борту находились пятеро мексиканских туристов и пилот. Поиски еще одного человека продолжаются.

Предварительно, вертолет врезался в дерево. Местные жители рассказали, что слышали взрыв примерно в то время, когда вертолет пропал.

В Японии вертолет Сил самообороны пропал с радаров во время патрулирования. На борту были четыре человека экипажа и шесть военных.

Катманду, Наталья Рязанова

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