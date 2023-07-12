В Японии семь человек погибли из-за ливней

Власти Японии подтвердили смерть еще двух человек в результате ливней на юго-западе страны. Общее число погибших достигло семи человек, сообщило агентство Kyodo.

Проливные дожди обрушились на некоторые районы Кюсю, вызвав оползни и наводнения. Часть строений была подтоплена, размыты некоторые участки дорог, возникли проблемы в работе водопровода и канализации.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, семь человек погибли, 19 пострадали, пять числятся пропавшими без вести. Один из погибших застрял в подземном переходе, который быстро заполнился водой. Мужчина утонул. Еще одного мужчину 79 лет поток воды затянул в реку, где он погиб.

В Индии ливни вызвали оползни и наводнения в столичном округе Дели, штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзной территории Джамму и Кашмир. Число погибших растет, в пунктах временного размещения находятся 300 человек, потерявших дома из-за стихии.

Токио, Наталья Рязанова

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