На Кубани три человека пропали без вести в результате подтоплений

Три человека числятся пропавшими без вести в результате наводнений в Туапсинском районе Кубани после проливных дождей. МЧС привлекло к ликвидации последствий стихии 203 человек и 51 единицу техники, сообщили в министерстве.

«В 10 населенных пунктах района подтоплены 316 придворовых территорий, из них в 239 домовладений зашла вода. Пострадавших и погибших нет. Три человека числятся пропавшими», – говорится в сообщении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил, что всем пострадавшим будут помогать максимально быстро. В оперштабе в Туапсинском районе работает заместитель главы края Сергей Власов.

«Вся необходимая помощь людям должна быть оказана максимально оперативно. В ближайшее время проведу заседание краевой комиссии по ЧС, где обсудим текущую ситуацию и масштабы ущерба», – написал губернатор в телеграм-канале.

Залповые ливни привели к наводнениям и оползням в Туапсинском районе Кубани. Режим ЧС введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.

Туапсе, Наталья Рязанова

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