Тигр напал на егеря под Хабаровском

Инспектор охотнадзора Хабаровского края попал в больницу после встречи с амурским тигром недалеко от краевого центра. Коллеги пострадавшего и специалисты Центра «Амурский тигр» выясняют обстоятельства инцидента, сообщили в центре.

Жители села Маяк Нанайского района рассказали порталу dvnovosti.ru, что тигр вышел на окраину поселения утром 12 июля. Хищник утащил двух собак и гуся. Местные власти призвали сельчан не выходить из дома в темное время суток, надежно закрыть скот и собак.

Работавший в этой местности егерь пошел проверить следы тигра, и зверь напал на него. Хищник порвал 36-летнему мужчине ногу.

«Инспектор, зайдя в лесной массив, обнаружил хищника у добычи. Человека доставили в больницу. На месте происшествия работают представители Управления охотничьего хозяйства Хабаровского края и Центра «Амурский тигр», – говорится в сообщении центра.

Ранее тигр напал на лесозаготовителя, которому удалось отпугнуть хищника работающей бензопилой. Мужчина получил легкие травмы.

Маяк, Наталья Рязанова

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