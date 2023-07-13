В Приамурье закрыли детский сад, где 17 детей заразились энтеровирусом

В Приамурье 17 воспитанников детского сада заболели энтеровирусной инфекцией. После проверки Роспотребнадзора суд закрыл детское учреждение на 60 суток.

За неделю в садике «Золотая рыбка» поселка Прогресс 17 детей подхватили энтеровирус. Специалисты Роспотребнадзора получили сообщение о вспышке заболевания 10 июля и начали проверку. Источником инфекции оказался один из воспитанников, которого не отсеяли на «утреннем фильтре».

Ведомство выяснило, что работники садика формально относились к санобработке игрушек и помещений групп, не слишком тщательно мыли посуду. А также не своевременно сообщили о вспышке заболевания, рассказали в ведомстве.

«Состояние детей оценивается как удовлетворительное, лечение проходят амбулаторно», – заверили в прокуратуре Амурской области.

Роспотребнадзор составил протокол административный протокол и передал его в Райчихинский городской суд, который 12 июля приостановил деятельность учреждения на 60 суток. Судебные приставы ознакомили заведующую детского сада с постановлением суда и опечатали здание.

Прокуратура проверяет, почему сотрудники садика затянули с выявлением инфекции и ее локализацией. Управление Следственного комитета по Амурской области начало доследственную проверку.

В Орске Оренбургской области 36 детям потребовалась помощь медиков из-за отравления. Восемь малышей в возрасте до шести лет были госпитализированы.

Прогресс, Наталья Рязанова

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