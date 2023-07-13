Иркутянин задушил сынишку подруги из-за плача

Молодой житель Иркутской области стал фигурантом уголовного дела после смерти полуторогодовалого сына своей сожительницы. 20-летний подозреваемый признался, что убил ребенка, потому что тот плакал, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

По версии следствия, утром 10 июля мужчина остался один с маленьким ребенком сожительницы в одном из домов в поселке Куйтун. Мальчик плакал, но вместо попыток успокоить малыша подозреваемый несколько раз ударил его по голове, а потом задушил.

«Злоумышленник во всем сознался и продемонстрировал каким образом совершил убийство. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В суд направлено ходатайство о заключении под стражу», – пояснили в ведомстве.

Прокуратура взяла ход расследования на контроль и начала собственную проверку. Сотрудники оценят деятельность органов системы профилактики, соблюдение законов в сфере семейного благополучия и защиты прав несовершеннолетних.

Суд в Челябинской области отправил местную жительницу в колонию-поселение на год и три месяца за избиение ребенка. 27-летняя мать часто колотила 11-месячного сына, пока не отправила его в реанимацию.

Куйтун, Наталья Рязанова

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