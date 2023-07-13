Наводнение в Туапсе смыло в море дом с тремя людьми

Поток воды при наводнении в Туапсе унес в море частный дом с тремя жильцами внутри. Полиция и спасатели ищут людей вдоль побережья, а следователи начали расследование инцидента, сообщили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Следователи выяснили, что дом в поселке Тюменском подтопило около 05:00 часов ранним утром 12 июля и унесло в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. Внутри здания находились женщины 23 и 19 лет, а также 15-летний подросток.

«Продолжаются поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. К поискам привлечены сотрудники МЧС России и полицейские. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ», – пояснили в ведомстве.

По данным СКР, в море также смыло автомобиль ВАЗ 2107 с водителем внутри. Местонахождение 67-летнего жителя поселка пока неизвестно.

Сильные ливни вызвали наводнение в Туапсинском районе Кубани. В 10 населенных пунктах района подтоплены 316 придворовых территорий, вода зашла в 239 домов. Трех человек объявили пропавшими без вести.

Усть-Кут, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»