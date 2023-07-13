В Орловской области задержали трансгендера за перевод денег ВСУ

В Орловской области задержали трансгендера за финансирование вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо», признанного иностранным агентом, и администратор тематического антироссийского информационного ресурса осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы или до пожизненного заключения.

Орел, Зоя Осколкова

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