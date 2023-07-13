На Кубани нашли тела трех пропавших при наводнении

Тела девушки и двух мужчин найдены в Туапсинском районе. Людей считали пропавшими без вести после того, как поток воды смыл их в море после ливней.

«Обнаружены тела двоих жителей Туапсинского района, пропавших без вести во время подтопления 12 июля. Это 19-летняя девушка и 67-летний мужчина», – рассказали «Интерфаксу» в прокуратуре Краснодарского края.

По данным телеграм-канала Shot, нашли тела трех пропавших, включая 67-летнего мужчину, которого смыло вместе с машиной. «67-летний сотрудник новомихайловского совхоза Михаил Симунян. Он на своей «Ниве» пытался переехать вброд речку у села Подхребтовое, и его унесло потоком воды», – говорится в сообщении.

Накануне в море смыло дом с женщинами 23 и 19 лет, 15-летним подростком внутри. Также поток унес ВАЗ 2107, в котором находился мужчина 67 лет. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, поток воды смыл в море еще одну машину с пенсионером за рулем.

По данным МЧС, в 39 многоквартирных домах в Туапсинском районе остаются затопленными подвалы, в четырех поселениях нарушено электроснабжение, а в четырех детских оздоровительных лагерях – водоснабжение.

Туапсе, Наталья Рязанова

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