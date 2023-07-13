В Курской области при обстреле со стороны Украины пострадала женщина

В Курской области местная жительница получила ранение во время обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

В селе Троицкое Кореневского района сегодня зафиксировано пять прилетов. «Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, осколками повреждены хозяйственные постройки и перебита линия электропередачи.

«Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы», – добавил губернатор.

Курск, Зоя Осколкова

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