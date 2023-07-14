В песочнице мальчик выстрелил в девочку из пневматики

Семилетний мальчик попал из пневматического пистолета в свою ровесницу, игравшую в песочнице одного из дворов в Красноярске. Полиция начала проверку, сообщили в краевом главке МВД.

Инцидент произошел 13 июля около жилого дома по улице Петра Ломако. 14-летний подросток вынес во двор пневматический пистолет и дал пострелять семилетнему товарищу. Мальчик пытался выстрелить в песочную фигуру, но попал в колено сидевшей рядом восьмилетней девочки.

«Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпущена на амбулаторное лечение. Пневматический пистолет и пули к нему изъяты сотрудниками полиции. С детьми и их родителями инспектором ПДН проведена профилактическая беседа», – пояснили в полиции.

Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента. Выяснилось, что подросток купил пистолет через интернет, а во дворе собирался стрелять по банкам.

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Красноярск, Наталья Рязанова

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