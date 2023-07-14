Около 4000 семей в Сеуле остались без света из-за ливней

Около четырех тысяч семей в южнокорейском Сеуле остались без света, а более 100 человек по всей стране эвакуированы в результате проливных дождей, передает агентство «Рёнхап».

Более двух тысяч домохозяйств в сеульском районе Содэмун остались без электричества, когда дерево под порывами ветра и дождя упало на ЛЭП. Вторая авария на электросетях случилась в районе Добонг, где подача энергии прекратилась еще в две тысячи домов.

Проливные дожди обрушились на большую часть Южной Кореи. Экстренные службы эвакуировали 77 человек в Сеуле, а всего по стране – 134 человека из-за риска подтопления жилых домов. На утро пятницы 104 человека находятся в пунктах временного размещения, потому что их дома остаются в зоне риска.

Синоптики предупредили граждан о сильных дождях 15 июля, которые ожидаются в южных частях провинции Кёнгидо, южных и горных районах провинции Канвондо, провинции Чхунчхон и провинции Северная Чолла.

В Японии вызванные ливнями наводнения стали причиной гибели семи человек. Часть строений была подтоплена, размыты некоторые участки дорог, возникли проблемы в работе водопровода и канализации.

Сеул, Наталья Рязанова

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