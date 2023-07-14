Школьница потерялась в горах Адыгеи

Спасатели ищут 11-летнюю девочку, пропавшую в горах Адыгеи. Школьница потерялась во время семейной прогулки вечером 13 июля, сообщила пресс-служба МЧС.

Семья с ребенком отдыхала на турбазе Верхний Чуб около озера Псенодах на самой границе Красноярского края и Адыгеи. Вечером туристы отправились на прогулку к озеру, но по возвращении родители поняли, что девочка не пришла на турбазу. Сразу были организованы поиски.

«Ночью 11 спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России выехали на поиски в район Майкопского перевала. Дополнительно утром на место в район происшествия из Сочи вылетел вертолет Ка-32», – рассказали в МЧС.

Последний раз девочку видели вечером 13 июля в нескольких километрах от озера, но поиски с воздуха в этом районе не принесли результатов. Группировка спасателей высадилась у водоема и продолжила искать пешим порядком.

Ранее в Пермском крае пропала группа туристов с 11 детьми. Спасатели нашли их на предполагаемом маршруте, который не был зарегистрирован. Туристы задержались из-за обмеления реки.

Майкоп, Наталья Рязанова

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