В Белгороде двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве в машине

Мужчина-водитель и женщина с ребенком пострадали в результате взрыва в машине в жилом районе Белгорода.

Мэр города Валентин Демидов сообщил в своем блоге, что автомобиль находился около подъезда многоквартирного дома. Как только машина начала отъезжать от дома, раздался взрыв. ЧП произошло около 10:17 часов.

Пострадавший водитель сумел сам вызвать экстренные службы.

«Он рассказал, что услышал звук взрыва, после чего заметил повреждения автомобиля с водительской стороны. Мужчина получил осколочное ранение бедра», – говорится в телеграм-канале мэра.

Осколки разлетелись и ранили женщину с трехлетним ребенком, которые шли мимо автомобиля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что состояние всех трех пострадавших врачи оценили как средней тяжести.

«Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы», – заверил глава региона.

Другие люди или строения не пострадали. Специалисты на месте выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Белгород, Наталья Рязанова

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