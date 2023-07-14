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Пятница, 14 июля 2023, 15:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

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При обстреле поселка Белая Березка погибла женщина

ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района в Брянской области. В результате погибла пожилая женщина, еще три человека были ранены.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, смертельное ранение получила жительница 1939 года рождения.

«Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, произошел пожар в трех жилых домах. На месте работают оперативные службы.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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