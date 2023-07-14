В Адыгее нашли потерявшуюся в горах девочку

Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку. Она жива и чувствует себя удовлетворительно, рассказали в пресс-службе МЧС России.
О пропаже школьницы сообщили накануне вечером, когда она не вернулась с прогулки к озеру. Девочка отдыхала на турбазе вместе с родителями, они и сообщили в экстренные службы.
«Поисково-спасательная операция завершена. Пропавшая 11-летняя девочка найдена в районе озера Псенодах. Она в удовлетворительном состоянии». – говорится в сообщении министерства.
Спасатели уже возвращаются к местам постоянной дислокации.
Майкоп, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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