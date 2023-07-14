В Нидерландах мужчина бросился с ножом на волонтеров при церкви

Мужчина с ножом набросился на людей в центре помощи беженцам в городе Лейден в Нидерландах. Три человека ранены, передает «Вести.ру».

Нападение произошло утром 14 июля около центра церковной помощи нуждающимся и беженцам. Ранения получили три волонтера центра. Двое оказались тяжело ранены, один отделался легкими порезами.

По данным полиции, подозреваемый – темнокожий мужчина в синем свитере. Он сбежал, полиция начала розыск. Мотив преступления пока остается неизвестным.

Во Франции неизвестный с ножом напал на отдыхающих в парке около озера Анси. Он ранил четырех детей и двух взрослых, прежде чем его остановили.

Лейден, Наталья Рязанова

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