В Южной Корее 14 человек погибли и пострадали из-за ливней

По меньшей мере семь человек погибли, еще семь пострадали в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в Южной Корее. Тысячи корейцев были вынуждены покинуть дома из-за риска затопления, передает агентство «Рёнхап».

Три человека погибли, когда их дома рухнули из-за размытия почвы под строениями. Еще одно здание рухнуло из-за оползня – в здании находились два человека, оба погибли. Еще двух человек также накрыло оползнем, второго не спасло даже то, что он находился в машине.

Еще два человека считаются пропавшими без вести – на их дом сошел оползень. Но спасатели опасаются, что и эти пострадавшие умерли.

Экстренные службы эвакуировали около 6400 жителей центрального округа Гесан из-за повреждения плотины, многие деревни в низменности уже затоплены. Порядка 1567 человек в 13 городах и округах покинули свои дома, чтобы найти убежище от наводнений.

Многие дороги частично размыты, на некоторые трассы и железнодорожные пути сошли оползни. Спасатели эвакуируют людей, оказавшихся заблокированными в своих домах.

Накануне ливни привели к двум авариям на энергосетях в Сеуле. В результате около четырех тысяч семей остались без света. На вечер пятницы более 100 человек по всей стране были эвакуированы из-з-а риска наводнения.

Сеул, Наталья Рязанова

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