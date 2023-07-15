В Магадане девушка умерла после нападения медведя

Медведь напал на девушку в Магадане. Пострадавшая умерла от полученных ран на месте, сообщила пресс-служба УМВД по Магаданской области.
Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть около 15:00 по местному времени 15 июля. Сотрудники полиции и Росгвардии вместе с охотоведами выехали на место происшествия в районе Танкодрома и нашли тело погибшей.
Медведь все еще находился рядом с телом девушки. Напавшего на человека хищника убили на месте.
Следственный комитет организовал проверку инцидента.
В Башкирии медведи напали на пастуха и грибника. Один из них после встречи со зверем обратился за медицинской помощью.
Магадан, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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