российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 15 июля 2023, 12:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Магадане девушка умерла после нападения медведя

Медведь напал на девушку в Магадане. Пострадавшая умерла от полученных ран на месте, сообщила пресс-служба УМВД по Магаданской области.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть около 15:00 по местному времени 15 июля. Сотрудники полиции и Росгвардии вместе с охотоведами выехали на место происшествия в районе Танкодрома и нашли тело погибшей.

Медведь все еще находился рядом с телом девушки. Напавшего на человека хищника убили на месте.

Следственный комитет организовал проверку инцидента.

В Башкирии медведи напали на пастуха и грибника. Один из них после встречи со зверем обратился за медицинской помощью.

Магадан, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия,