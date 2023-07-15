Аграрное предприятие под Белгородом пострадало от обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле с украинской стороны. Под огонь в этот раз попало село Вязовое и местное аграрное предприятие.

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия», – написал Гладков в телеграм-канале.

Губернатор заверил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия над устранением последствий обстрела.

По данным главы региона, за минувшие сутки по Белгородской области было выпущено в общей сложности 55 снарядов. Прилеты зафиксированы в Белгородском и Борисовском районах, Валуйском и Шебекинском городских округах. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета. Никто из местных жителей не пострадал.

Вязовое, Наталья Рязанова

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