ФСБ пресекла подготовку покушений на Симоньян и Собчак

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила покушение на главреда телеканала RT и ИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян и телеведущей Ксении Собчак. Подозреваемых из украинских спецслужб задержали в Москве и Рязанской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

«14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», осуществившие разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств. Они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство», – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у подозреваемых автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки. Также были найдены шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистская литература. Переписка в телефонах и на ПК подтвердила преступные намерения задержанных.

Поиск улик продолжается, планируется возбуждение уголовных дел «с экстремистской и террористической окраской».

Москва, Наталья Рязанова

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