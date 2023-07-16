Число жертв ливней в Южной Корее выросло до 33 человек

Число погибших в результате вызванных ливнями оползней и наводнений в Южной Корее увеличилось до 33 человек. Ранее сообщалось о 14 жертвах непогоды. Более 20 человек числятся пропавшими без вести, передает агентство «Рёнхап».

По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, большинство смертельных случаев зарегистрировано в юго-восточной провинции Северный Кёнсан. Там 17 человек погибли из-за оползней, еще девять пропали без вести. Еще один человек пропал без вести в Пусане, 11 человек – в затопленном подземном переходе в городе Осон.

Число жертв быстро возросло после проверки затопленного тоннеля в Осоне. Там нашли 14 автомобилей и автобус: спасатели подняли из воды тела семи человек. В результате недавних ливней по всей стране пострадали 13 человек.

На утро 16 июля 7540 человек из 13 городов и провинций эвакуированы из-за риска наводнений. Движение поездов остановлено по всей стране, отменено более десяти авиарейсов. Закрыты 211 дорог, зафиксированы 25 случаев подмыва дорог, 25 случаев обрушения речных насыпей. Закрыты 20 национальных парков.

Сеул, Наталья Рязанова

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