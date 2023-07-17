На Камчатке собаки искусали четырехлетнего мальчика

Четырехлетний мальчик попал в больницу после нападения собак в поселке Ачайваям на Камчатке. Следственный комитет проверяет обстоятельства инцидента, сообщили в краевом управлении ведомства.

Нападение случилось днем 16 июля. Ребенок гулял по улице без присмотра взрослых, когда на него бросились собаки. Пока не подоспела помощь, ребенка успели сильно искусать. Сейчас он находится под надзором врачей в Олюторской больнице.

По данным следствия, собаки принадлежат местному жителю, которого во время нападения не было в поселке. Псы сорвались с привязи и свободно бегали по поселению.

«Организована процессуальная проверка. По итогам будет дана оценка действиям лица, ответственного за содержание животных, а также родителей, допустивших нахождение малолетнего ребенка на улице без надзора», – пояснили в СКР.

В Свердловской области хаски напала на десятилетнего мальчика и искусала ему лицо. Владелец собаки заплатит семье пострадавшего 100 тыс. рублей по иску прокуратуры в интересах ребенка.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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