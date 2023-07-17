Глава СКР потребовал доклад по делу о смерти ребенка в шахте лифта

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании смерти ребенка в шахте лифта во Владикавказе. Погибшей было семь лет.

Днем 15 июля две девочки четырех и семи лет поднимались в лифте на седьмой этаж. Но кабина застряла между этажами. Девочки сумели открыть двери кабины, на которых не было фиксатора, и одна спрыгнула на лестничную площадку шестого этажа. Когда вторая хотела последовать за ней, то упала в шахту и разбилась на смерть.

Управление СКР по Республике Северная Осетия – Алания возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Прокуратура намерена дать оценку действиям лиц, ответственных за обслуживание и эксплуатацию лифтов в доме. Ведомство взяло ход расследования на контроль.

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

В Новой Москве несколько человек провалились в шахту лифта. Один разбился на смерть.

Москва, Наталья Рязанова

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