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Пятница, 10 февраля 2023, 17:50 мск

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В новой Москве рабочий погиб, провалившись в пустую шахту лифта

Несколько человек провалились в шахту лифта в Новой Москве, один из них погиб. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По предварительным данным, 10 февраля в здании логистического центра в новой Москве произошло падение людей в шахту лифта. «В результате происшествия погиб один человек, остальным оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Идет опрос очевидцев, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Точное число пострадавших в Следкомитете не назвали, но по данным СМИ в шахту провалились пять человек.

На фото, распространенном пресс-службой столичного главка СК, видно, что двери и лифт в шахте еще не установлены.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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