Газ взорвался в ресторане в Китае

Газовый баллон взорвался в одном из ресторанов в КНР. В результате один человек погиб, один пострадал, пишут «Известия».

Взрыв прогремел в провинции Цзянсу на востоке Китая. Это случилось утром, поэтому в ресторане не было много гостей. Один человек от травм умер на месте, второго доставили в больницу. Им занимаются врачи.

Полиция начала расследование. О версия произошедшего пока не сообщается, следователи допрашивают владельца ресторана.

Ранее в китайском городе Иньчуань взорвался баллон с газом. 31 человек погиб, семь получили различные травмы.

Пекин, Наталья Рязанова

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