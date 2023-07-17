российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 июля 2023, 14:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Газ взорвался в ресторане в Китае

Газовый баллон взорвался в одном из ресторанов в КНР. В результате один человек погиб, один пострадал, пишут «Известия».

Взрыв прогремел в провинции Цзянсу на востоке Китая. Это случилось утром, поэтому в ресторане не было много гостей. Один человек от травм умер на месте, второго доставили в больницу. Им занимаются врачи.

Полиция начала расследование. О версия произошедшего пока не сообщается, следователи допрашивают владельца ресторана.

Ранее в китайском городе Иньчуань взорвался баллон с газом. 31 человек погиб, семь получили различные травмы.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Китай,