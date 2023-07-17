Число жертв непогоды в Южной Корее выросло до 49 человек

Спасатели продолжают доставать тела погибших из затопленного тоннеля в южнокорейском городе Осон. Число погибших там выросло до 13 человек, а общее число жертв непогоды в стране – до 40 человек, передает агентство «Рёнхап».

В подземном тоннеле остается еще около 10 машин, поэтому число погибших может увеличиться. Пока спасатели достали 13 тел, включая водителя утонувшего автобуса. Общее число погибших в результате наводнений и оползней после обильных ливней увеличилось до 40 человек.

Еще девять числятся пропавшими без вести, из них восемь – в провинции Северный Кёнсан. Спасатели подозревают, что все пропавшие тоже погибли. 34 человека пострадали, им понадобилась медицинская помощь. Порядка 10 570 жителей Южной Кореи покинули свои дома, поврежденные ливнями или оползнями. Около 28 607 домохозяйств по всей стране остались без электричества из-за аварий на ЛЭП, но большинство подключений были восстановлены к утру 17 июля.

Синоптики вновь предупредили жителей страны об обильных дождях 18 июля.

Проливные дожди, начавшиеся накануне выходных, привели к наводнениям и оползням по всей стране. Несколько рек вышли из берегов, в частности в городе Осон, где вода заполнила подземный тоннель.

Сеул, Наталья Рязанова

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