Вулкан Эбеко выбросил пепел на 4,5 км в высоту

Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту в 4,5 км, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области. Ветром выброс отнесло на восток, в сторону от ближайшего города.

Факт пеплового выброса подтвердил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

«Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 км», – добавили в МЧС. Город Северо-Курильск расположен в семи километрах северо-западнее вулкана Эбеко.

Эбеко все чаще выбрасывает пепел. Ранее пепловый выброс достиг 4 000 метров в высоту и не создал угрозу безопасности местных жителей.

Северо-Курильск, Наталья Рязанова

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