Массовая авария с двумя пострадавшими случилась на Кубани

На трассе «Дон» случилось массовое ДТП с участием девяти машин. В аварии пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Около 23:45 часов в ночь на 18 июля в Горячем Ключе столкнулись семь легковых автомобилей, фура и бензовоз. Предварительно, водитель грузовика «ДАФ» с полуприцепом не выдержал дистанцию и врезался в идущий впереди автомобиль «Хендай». Иномарка по инерции продолжила движение и врезалась еще в четыре попутных машины. А фура столкнулась с автомобилями «Тойота» и «Лада», которые врезались в бензовоз.

«В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля «Лада», – добавили в полиции.

Сразу после аварии движение машин было затруднено, и на трассе выстроилась очередь длинной в 10 км.

В Дагестане случилась авария с участием пяти автомобилей. Никто не погиб, но семь человек отвезли в больницу.

Горячий Ключ, Наталья Рязанова

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