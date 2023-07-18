В Якутии в детский лагерь забрел медведь

В Якутии охранник в детском лагере увидел медведя. Заезд новой смены пришлось отложить. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Инцидент произошел в Алданском районе в летнем лагере «Берег дружбы». Рано утром охранник заметил медведя и сообщил руководству.
Отмечается, что территория лагеря огорожена со стороны леса. Следы хищника теряются на каменистом берегу. Вероятно, медведь забрел с реки, а затем ушел на противоположный берег.
Из-за появления зверя заезд новой смены детей было решено отложить.
Якутск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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