В Норильске голодный медведь разгромил склад с продуктами на базе отдыха

В Красноярском крае голодный медведь пробрался на базу отдыха и разорил склад с продуктами. Позже хищника заметили в районе туристической тропы.

Как сообщили в единой диспетчерской службе Норильска, медведя уже встречали в других местах неподалеку. В этот раз он забрел на территорию базы отдыха «Чайка», выломал дверь в постройку, где хранились продукты, и съел часть запасов. На месте нашли упаковки из-под семечек, разбитые яйца и пустую стеклянную бутылку.

Затем медведь порылся в мусорных баках, там его пытались спугнуть собаки, но он на домашних животных не реагировал, продолжал бродить около зоны отдыха, а затем ушел в лес.

Местных жителей и туристов предупредили об опасности и посоветовали не ходить в лес по одиночке.

Норильск, Зоя Осколкова

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