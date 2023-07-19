Ростовчанин пытался похитить шестилетнюю девочку с игровой площадки

Мужчина похитил шестилетнюю девочку с детской площадки в городе Шахты Ростовской области. Правоохранителям удалость найти ребенка живым и задержать подозреваемого, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

СКР получил сообщение о похищении 18 июля. По словам очевидцев, мужчина увел девочку в неизвестном направлении. Следователи возбудили уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего лица (п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ) и вместе с полицией начали искать ребенка.

«Девочка найдена живой. Следователи выясняют обстоятельства ее похищения. Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка задержан», – говорится в сообщении СКР.

Подозреваемым оказался 42-летний житель города Шахты. В ближайшее время его допросят об обстоятельствах преступления.

В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков 16 и 17 лет. Похищенным удалось сбежать и обратиться за помощью.

Шахты, Наталья Рязанова

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