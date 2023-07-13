СКР расследует похищение двух подростков в Нижегородской области

Мужчина похитил двух подростков 16 и 17 лет около нижегородского поселка и увез на автомобиле. Но похищенным удалось сбежать и обратиться за помощью. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным полиции, днем 12 июля неизвестный мужчина остановил парня и девушку, катавшихся на мопедах около поселка Малое Козино. Угрожая ножом, он связал им руки капроновыми стяжками и заставил ребят сесть в его машину марки ВАЗ.

По пути машина попала в лужу и застряла в грязи. Мужчина бросил автомобиль и похищенных и сбежал. Подростки пешком дошли до своего поселка и попросили помощи.

Управление СКР по региону возбудило уголовное дело по п. п. «в, г, д, ж» ч.2 ст.126 УК РФ о похищении людей под угрозой опасного для жизни насилия и с применением предметов, используемых в качестве оружия. Сотрудники ГУ МВД выясняют личность похитителя и где он может находиться, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

В Челябинске трое мужчин похитили подростка и потребовали у его родителей выкуп. Всех подозреваемых задержали и взяли под стражу.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

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