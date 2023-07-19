ФСБ задержала в Казани готовившего поджог бронетехники сторонника террористов

Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, готовившего поджог бронетехники в Казани. Он устроил схрон с коктейлями Молотова около танкового училища, передает «Интерфакс».

«Задержанный подозревается в том, что устроил схрон с бутылками керосина рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища и собирался поджечь бронетехнику», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время обыска дома у подозреваемого нашли компоненты для взрывчатки, таймеры для детонатора, трансформаторы, квадрокоптер, бесшумные часовые механизмы.

Сотрудники ФСБ подозревают, что задержанный является сторонником одной из террористических организаций, запрещенных в РФ. Уголовное дело возбуждено по статье об участии в деятельности террористической организации.

Накануне ФСБ задержала жительницу Углича за передачу украинским спецслужбам информации, которая могла помочь организовать теракт на ГЭС.

Казань, Наталья Рязанова

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