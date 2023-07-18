Жительница Углича готовила теракт на ГЭС по заказу спецслужб Украины

В городе Углич Ярославской области задержали жительницу, которая помогала украинским спецслужбам организовать теракт на гидроэлектростанции. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«В Угличе задержана гражданка России, 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта», – говорится в сообщении.

Операцию сотрудники ФСБ провели совместно с полицейскими. Уголовное дело возбуждено по статье «Приготовление к теракту».

У женщины обнаружили переписку, в которой она с украинским координатором обсуждала планируемое преступление. Кроме того, ФСБ опубликовала кадры оперативной съемки, на которых подозреваемая делала видеозаписи и заметки для спецслужб Украины. Отмечается, что атаку планировали организовать с помощью дронов.

Ярославль, Зоя Осколкова

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