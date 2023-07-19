В Норильске полиция закрыла подпольное казино

Полиция обнаружила в Норильске подпольный игорный клуб. Владевший заведением местный житель стал фигурантом головного дела, рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Подпольный клуб находился в одном из жилых домов города на Молодежном проспекте. Заведение организовал 36-летний местный житель, установивший в помещении компьютеры и собиравший деньги с клиентов. Когда полиция пришла с обыском, в казино находились игроки.
«Зафиксировали факт незаконного проведения азартных игр. При обыске оперативники изъяли 17 компьютеров и денежные средства в сумме более 20 тыс. рублей», – пояснили в главке МВД.
Полиция передала матариелы в Следственный комитет, где возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ о незаконной организации и проведении азартных игр. Владельцу подпольного клуба грозит до двух лет лишения свободы.
В Бердянске Запорожской области полиция нашла и закрыла нелегальное казино, прибыль от которого направлялась на финансирование ВСУ. По документам, помещение было складом.
Норильск, Наталья Рязанова
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