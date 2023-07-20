В Новой Зеландии девять человек погибли и пострадали при стрельбе

Мужчина расстрелял людей на стройплощадке в Окленде в Новой Зеландии. Три человека погибли, шесть ранены, пишет NZ Herald.

Стрельба произошла в центре города около 07:20 часов в здании, где проходил ремонт. Мужчина с дробовиком прошел через фойе и поднялся по лестнице, по пути стреляя во всех, кого видел. Когда прибыла полиция, он вступил с ними в перестрелку. В итоге стрелок был убит.

Еще два человека были застрелены нападавшим. Он также смог ранить шесть человек, включая сотрудника полиции. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести.

Полиция сообщила, что напавший находился под домашним арестом за насилие в семье и носил электронный следящий браслет на ноге. Но сумел доехать на поезде до центра города и устроить стрельбу.

В Челябинской области мужчина в магазине открыл стрельбу по детям. Поводом стал конфликт со школьниками, которые смеялись над мужчиной.

Окленд, Наталья Рязанова

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