В Колумбии 20 человек погибли под оползнем

Власти Колумбии приостановили поисково-спасательную операцию на месте схода оползня в центральной провинции Кундинамарка. Официально подтверждена смерть 20 человек, передает телеканал «Альсумария».

Оползень сошел 18 июля после сильных ливней. В первых же день спасатели нашли тела 15 погибших, в их числе четырех детей. На следующий день из-под слоя грязи и мусора достали тела еще четырех взрослых и одного ребенка.

Порядка 400 спасателей, пожарных и военных работали под дождем. В некоторых местах слой земли от оползня достигал двух метров, что осложняло поиски выживших. 20 июля непогода усилилась, начались ливни, и разбор завалов приостановили из-за риска новых оползней в той же местности.

В Эквадоре семь человек стали жертвами мощного оползня в центральной части страны. Еще 23 человека пострадали, 64 числятся пропавшими без вести.

Богота, Наталья Рязанова

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