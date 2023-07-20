На Алтае пять туристов пострадали при взрыве баллона с газом

Двое взрослых и трое детей пострадали в результате взрыва портативного газового баллона в городе Яровое Алтайского края. Двух детей поместили в реанимацию.
Семья из семи человек приехала на Алтай отдыхать и расположилась в палаточном лагере в Яровом. Утром 19 июля, когда готовился завтрак, взорвался портативный газовый баллон. По данным краевой прокуратуры, пострадала мать семейства и трое детей, в Следственном комитете уточнили, что пострадавших взрослых было двое.
Взрослым помощь оказали на месте, а ребят с ожогами отвезли в Славгородскую больницу. Двух детей в тяжелом состоянии отправили в реанимацию. По данным управления СКР по региону, угрозы для жизни детей нет.
Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Прокуратура взяла ход расследования на контроль.
В Китае газовый баллон взорвался в одном из ресторанов. В результате один человек погиб, один пострадал.
Яровое, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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