Собутыльник няни выбросил полуторогодовалую девочку с третьего этажа

Житель Комсомольска-на-Амуре сбросил полуторогодовалую девочку с балкона третьего этажа. Малышка заплакала, когда он с ее няней распивал спиртное, рассказали в управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.

ЧП случилось вечером 20 июля в многоэтажке на улице Орджоникидзе. Местная жительница пришла в гости к соседу с девочкой, за которой присматривала в качестве няни. Во время застолья малышка расплакалась, и сосед сбросил ее с балкона своей квартиры на третьем этаже.

Девочка выжила, ею занимаются врачи в местной больнице. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте на время следствия.

Проводится проверка на признаки неисполнения обязанностей по воспитанию детей в отношении родителей и няни пострадавшей девочки по ст. 156 УК РФ. Также следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

В Свердловской области пьяная пенсионерка выбросила с балкона второго этажа своего трехлетнего правнука. Мальчик выжил, а бабушка стала фигурантом уголовного дела.

Комсомольск-на-Амуре, Наталья Рязанова

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