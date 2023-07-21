Под Иркутском пропала семья с пятилетним внуком

Семейная пара из Иркутской области и их пятилетний внук пропали без вести на реке Лена. Полиция и спасатели занимаются поисками, следователи и прокуратура проводят проверки по факту исчезновения людей.

По данным ГУ МВД по региону, супруги 55 и 46 лет взяли внука на рыбалку. 15 июля они отправились на моторной лодке из поселка Юбилейный Киренского района. Семья должна была вернуться 17 июля, но не вернулась. Сотрудники администрации поселка сообщили в полицию о пропавших людях.

«В районе устья реки Бобровка, впадающей в реку Чечуй, обнаружена затопленная лодка с личными вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами. Обследуется река, прибрежная зона, тайга и зимовья, расположенные в указанном районе», – рассказали в МВД.

Прокуратура проверяет, как исполнялось законодательство о семейном благополучии. Управление Следственного комитета по региону ищет в случившемся признаки причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), по итогам проверки будет решено, возбуждать ли уголовное дело.

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Иркутск, Наталья Рязанова

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