Американка наняла киллера для своего трехлетнего сына

Полиция арестовала жительницу американского города Майами Джазмин Паес за попытку убийства ее трехлетнего сына. 18-летняя мать-одиночка пыталась нанять киллера через специальный сайт, передает телеканал CNN.

Девушка заполнила на сайте заявку под чужим именем, но оставила свой номер телефона и адрес жертвы. Она просила срочно увезти далеко или убить своего сына. Ребенок с мая жил с бабушкой, пока его мать искала свое счастье.

Полиция быстро вышла на след подозреваемой, потому что сайт был подложным, его постоянно мониторили сотрудники органов. С помощью номера телефона и IP-адреса девушку быстро нашли. Она признала свою вину и объяснила мотивы поступка. Новый парень подозреваемой был недоволен, что у нее есть ребенок, поэтому молодая мать решила избавиться от малыша.

Жительница Красноярска решила найти киллера для двух детей ради единоличного владения квартирой. За инсценированное убийство дочери она заплатила 80 тыс. рублей.

Майами, Наталья Рязанова

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