В Подмосковье вооруженный мужчина захватил заложников и устроил стрельбу

В Московской области неизвестный мужчина проник в частный дом, удерживал участкового и охранника, а затем стрелял в полицейских. Злоумышленника пытаются задержать.

Инцидент произошел в городском округе Истра. В дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из коттеджных поселков неизвестный проник в частный дом. Для проверки информации на место прибыл участковый уполномоченный полиции, сообщили в региональном управлении МВД.

«В этот момент к ним вышел неизвестный в балаклаве, который, угрожая предметом, конструктивно схожим с оружием, заставил сотрудника полиции и ЧОПа войти в дом, где попытался удерживать их. Однако им удалось покинуть здание», – добавили в полиции.

Злоумышленник находится в доме и оказывает сопротивление. Принимаются меры к его задержанию и установления его мотивов.

Москва, Зоя Осколкова

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