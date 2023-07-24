В Индонезии затонул паром с пассажирами, 15 человек погибли

По меньшей мере 15 человек погибли, 19 пропали без вести в результате крушения пассажирского парома около индонезийского острова Сулавеси. Деревянная лодка была рассчитана на 20 человек, но была перегружена вдвое, пишет портал detik.news.

Авария произошла вскоре после полуночи 24 июля. Паром перевозил людей из деревни Ланто в провинции Юго-Восточный Сулавеси в соседнюю деревню Лагили. На борту находились 40 человек, вместо положенных 20. Из-за перегрузки судно накренилось и начало заполняться водой.

Местные рыбаки сумели вытащить из воды живыми шесть человек, все находятся в больнице под присмотром врачей. Тела еще 15 пассажиров также доставили на берег и передали родным. Все погибшие опознаны. Спасатели продолжают поисковую операцию, поскольку 19 человек числятся пропавшими без вести.

На Камчатке перевернулась ложка с рыбаками. Один человек утонул, остальные девять сумели доплыть до берега.

Джакарта, Наталья Рязанова

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