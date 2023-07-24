В Южной Корее третьеклассник напал на учительницу

Ученик третьего класса напал на учительницу во время урока в южнокорейском городе Пусан. Это третий за месяц случай нападения младшеклассников на учителей, передает агентство «Рёнхап».

Администрация школы подтвердила инцидент. Во время урока ученик начал баловаться с музыкальными инструментами, и учительница сделала ему замечание. В ответ ученик налетел на нее и начал бить по ногам и голове.

Буйного ученика удалось усмирить, только когда на шум прибежали другие учителя. Остальные ученики не сделали попытки помочь, а просто смотрели на нападение. Учительнице пришлось взять больничный.

По данным агентства, аналогичные случаи произошли в Сеуле и Инчхоне. 23 и 30 июня две учительницы начальных классов стали жертвами нападения учеников. Каждый случай вызвал бурю возмущения в обществе, школьные сотрудники потребовали позаботиться об их безопасности.

В бразильском Сан-Паулу ученик ворвался в класс и бросился с ножом на учителей и учеников. В результате один человек погиб, четверо получили ранения.

Пусан, Наталья Рязанова

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